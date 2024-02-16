Двоих наркодилеров из Павловского района будут судить за 100 г «синтетики»

В полиции Павловского района завершили расследовать уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя и его 26-летней сообщницы.

По данным следствия, мужчина и женщина купили в интернете оптовую партию синтетического наркотика для расфасовки и сбыта через закладки.

Во время обыска в арендуемом доме нашли полимерные пакеты с кристаллообразным веществом, весы и упаковочный материал. Экспертиза установила, что изъятые вещества — это героин, мефедрон и производное N-метилэфедрона общим весом более 100 г.

Возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Расследование завершено, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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