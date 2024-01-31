Двоих мужчин посадили почти на 5 лет за драку на трассе в Сочи

Инцидент произошел 18 октября 2022 на трассе Джубга — Сочи.

Согласно приговору суда, житель Сочи ехал за рулем Hyundai в сторону Туапсе. В Лазаревском районе ехавший позади автомобиль KIA начал моргать фарами и сигналить, чтобы водитель его пропустил, однако тот требования проигнорировал — уступить не позволяла дорожная обстановка.

Когда сочинец смог притормозить, едущий сзади автомобиль обогнал и заблокировал его, перекрыв также крайнюю встречную полосу. Из машины вышел мужчина и сразу начал ругаться с водителем, а затем несколько раз ударил его пассажира.

Пострадавшие попытались уехать, но им мешали автомобиль зачинщика конфликта и пробка, которая образовалась из-за него. Нападавший начал бить машину ногой, после чего из машины вышли еще несколько человек, которые напали на мужчин и избивали их, пока пассажир не потерял сознание.

Возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. Материалы передали в суд. В ходе заседания двое подсудимых частично признали вину, но отказались давать показания. Суд назначил двоим обвиняемым 2 и 2,5 года колонии общего режима, обоих взяли под стражу в зале суда. Дела в отношении остальных участников драки вынесли в отдельное производство. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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