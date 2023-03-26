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Двоих мужчин, напавших с ножом на хозяина частного дома, будут судить в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoih-muzhchin-napavshih-s-nozhom-na-hozyaina-chastnogo-doma-budut-sudit-v-krasnodarskom-krae
Двоих мужчин, напавших с ножом на хозяина частного дома, будут судить в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Выселковского района завершили расследовать уголовное дело о разбое в отношении двоих ранее судимых местных жителей в возрасте 31 и 39 лет.

По данным следствия, злоумышленник свободно зашли в частный дом местного жителя. Они угрожали хозяину ножом, забрали его мобильный телефон и 35 тыс. рублей наличными, после чего сбежали.

Возбудили уголовное дело о разбое. Подозреваемых находятся под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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