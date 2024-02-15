Двоих мужчин и женщину осудили за закладки наркотиков в четырех районах Кубани

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими. В феврале суд вынес приговор по этому делу.

По данным суда, в 2022 году женщина и двое мужчин покупали в интернете наркотики. Они фасовали и раскладывали наркотики в закладки в Ейском, Щербиновском, Кущевском и Староминском районах. Всего злоумышленники совершили 32 преступления.

Возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков и легализации денег. В суде обвиняемые полностью признали вину и отказались давать показания. Суд назначил одному обвиняемому 11 лет лишения свободы, двоим — по 10,5 лет лишения свободы в колониях строгого режима.

Женщине суд отсрочил реальное наказание до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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