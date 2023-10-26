Двоих экс-инспекторов ДПС будут судить за взятку от водителя на Кубани

В Новопокровском районе завершили расследовать уголовное дело в отношении двоих бывших инспекторов ДПС, которых обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки через сообщника.

По версии следствия, 13 февраля 2022 года в кафе «Околица» в станице Новопокровской выпивали несколько местных жителей. Один из них пьяный сел за руль и повез своего приятеля домой. Машину остановили инспекторы ДПС. Пассажир вышел поговорить с полицейскими и договорился «замять дело» за 30 тыс. рублей. В итоге инспекторы не стали составлять протокол в отношении водителя за пьяную езду.

Понимая, что действия полицейских и друга незаконны, водитель сообщил о случившемся в полицию. После этого 16 февраля инспекторов задержали при передачи денег, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело. Полицейские вину в преступлении признали, а посредник — не признал. Расследование дела провело СУ СК России по Краснодарскому краю.

Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительными заключением направили в Новопокровский районный суд. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в 60-кратном размере от суммы взятки.

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