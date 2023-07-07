Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Двоих детей 11 и 12 лет сбила машина на пешеходном переходе в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoih-detej-11-i-12-let-sbila-mashina-na-peshehodnom-perehode-v-muzykalnom-mikrorajone-krasnodara
Двоих детей 11 и 12 лет сбила машина на пешеходном переходе в Музыкальном микрорайоне Краснодара
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Авария произошла 7 июля на улице Московской. Дети живы, их госпитализировали.

«По предварительным данным, 28-летний житель Абинского района ехал за рулем автомобиля «Лада» ехал по улицы Московской со стороны Жигулевской в сторону улицы Гомельской, проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 11-летнюю девочку и 12-летнего мальчика, которые переходили по регулируемому пешеходному переходу без сопровождения родителей. Детей доставили в больницу для обследования», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту аварии возбудили административное расследование. Также установили, что у мужчины не было страхового полиса на автомобиль. За это ему грозит штраф в размере 800 рублей. Кроме того, мужчина управлял автомобилем на основании договора аренды.

Читайте также: один человек погиб и семеро пострадали в ДТП под Славянском-на-Кубани.

Статьи
Топ-10 продуктов, продлевающих молодость
Топ-10 продуктов, продлевающих молодость
Пробки на дорогах к морю в Краснодарском крае 2023
Пробки на дорогах к морю в Краснодарском крае 2023
Летняя памятка: как оказать первую помощь
Летняя памятка: как оказать первую помощь
Гулять обязательно! Пеший путеводитель по центру Туапсе
Гулять обязательно! Пеший путеводитель по центру Туапсе
Иван Купала: что за праздник, традиции, обычаи, приметы и гадания
Иван Купала: что за праздник, традиции, обычаи, приметы и гадания
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях