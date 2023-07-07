Двоих детей 11 и 12 лет сбила машина на пешеходном переходе в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Авария произошла 7 июля на улице Московской. Дети живы, их госпитализировали.

«По предварительным данным, 28-летний житель Абинского района ехал за рулем автомобиля «Лада» ехал по улицы Московской со стороны Жигулевской в сторону улицы Гомельской, проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 11-летнюю девочку и 12-летнего мальчика, которые переходили по регулируемому пешеходному переходу без сопровождения родителей. Детей доставили в больницу для обследования», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту аварии возбудили административное расследование. Также установили, что у мужчины не было страхового полиса на автомобиль. За это ему грозит штраф в размере 800 рублей. Кроме того, мужчина управлял автомобилем на основании договора аренды.

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