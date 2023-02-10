Двое жителей Кубани забили знакомого до смерти, обвинив в сотрудничестве с полицией. Им дали 9 и 11 лет

Жители Мостовского района избили знакомого в конце 2019 года за якобы сотрудничество с правоохранительными органами.

Суд установил, что двое пьяных мужчин пришли домой к своему 38-летнему знакомому, чтобы выяснить отношения. Они безосновательно обвинили его в том, что мужчина сотрудничает с правоохранительными органами. Конфликт перерос в драку, злоумышленники избили мужчину ногами, в том числе несколько раз ударили по голове. Пострадавший умер в реанимации через несколько дней.

Нападавшим предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда группой лиц, повлекшего за собой смерть по неосторожности. Присяжные единодушно признали обвиняемых виновными. Суд назначил им 9 и 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: за избиение 83-летней пенсионерки 4 года колонии получил житель Каневского района.