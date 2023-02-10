За избиение 83-летней пенсионерки 4 года колонии получил житель Каневского района

Преступление произошло в декабре 2022 года. Пьяный мужчина избил 83-летнюю женщину в магазине.

Суд установил, что 56-летний житель хутора Албаши из-за личной неприязни много раз ударил пенсионерку руками и ногами по голове и телу. Женщина получила множественные травмы.

Обвиняемый полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба отдела МВД России по Каневскому району.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина зашел в магазин и ногой толкнул сидевшую на стуле 83-летнюю женщину. Он избил ее, вынес из магазина за ноги и протащил по асфальту. После этого мужчина продолжил наносить удары. Пенсионерка получила множество травм, в том числе перелом шейного позвонка.