За избиение 83-летней пенсионерки 4 года колонии получил житель Каневского района
Происшествия
10.02.2023 19:53
Преступление произошло в декабре 2022 года. Пьяный мужчина избил 83-летнюю женщину в магазине.
Суд установил, что 56-летний житель хутора Албаши из-за личной неприязни много раз ударил пенсионерку руками и ногами по голове и телу. Женщина получила множественные травмы.
Обвиняемый полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба отдела МВД России по Каневскому району.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина зашел в магазин и ногой толкнул сидевшую на стуле 83-летнюю женщину. Он избил ее, вынес из магазина за ноги и протащил по асфальту. После этого мужчина продолжил наносить удары. Пенсионерка получила множество травм, в том числе перелом шейного позвонка.
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