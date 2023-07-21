Двое взрослых и ребенок госпитализированы из автомобильных заторов перед Крымским мостом

По сообщению Минздрава РФ, медики вывезли двух человек из скопления автомобилей, ждущих досмотра по пути из Краснодарского края в Крым и обратно.

В пунктах пропуска со стороны Кубани и Керчи, а также у паромной переправы организовано дежурство бригад скорой помощи.

С 17:00 17 июля по 8:00 20 июля за медпомощью обратился 61 человек, из них восемь детей. Одного из взрослых госпитализировали. Остальным помощь оказали амбулаторно.

По данным на 8:00 21 июля, число обратившихся за медпомощью увеличилось до 80 человек, 10 из них — дети.

В общей сложности, в состоянии средней степени тяжести госпитализированы двое взрослых и ребенок, сообщает «РИА Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 21 июля затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края составил 11,9 км.