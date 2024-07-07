Двое взрослых и подросток погибли при пожаре в жилом вагончике в Анапе

Пожар произошел ночью 6 июля на улице Утришской в селе Сукко.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона в 2:56. Прибывшие на место подразделения установили, что загорелся бытовой вагончик на площади 20 кв. м. В 3:14 пожар локализовали на той же площади, в 3:55 полностью потушили.

На месте пожара работали 11 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

После локализации пожара на месте происшествия обнаружили тела двух взрослых и одного 15-летнего жителя Анапы. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

«Возбуждено уголовное дело. Назначено проведение судебно-медицинских, пожарно-технической экспертиз. Руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов поручил установить все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему, поставив ход и результаты расследования уголовного дела на контроль», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Читайте также: в Анапе при пожаре в трехэтажной гостинице эвакуировали 17 человек.