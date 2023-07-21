Двое взрослых и два ребенка погибли в ДТП с грузовиком в Славянском районе

ДТП произошло 21 июля около 13:00 на 101 км трассы Краснодар — Темрюк между станицей Анастасиевской и хутором Коржевским.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen выехал через сплошную линию разметки на встречную обочину. Там он врезался в дорожное ограждение, после чего столкнулся с грузовиком Howo, груженным песком.

В результате иномарка перевернулась, а грузовик вылетел с проезжей части. В аварии погибли четыре человека, находившихся в легковом автомобиле. Из них двое детей, 11 и 13 лет. Еще один ребенок 10 госпитализирован.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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