Двое туристов заблудились в сумеречном лесу у форелевого хозяйства в Сочи

Вечером 9 августа в спасательный отряд МЧС России обратился молодой человек, который сообщил о том, что он и его спутница заблудились неподалеку от реки Дзыхры.

По словам звонившего, еще днем туристы отправились на прогулку в районе Форелевого хозяйства. Они перешли реку Мзымта и по тропе поднялись в лес. На обратном пути в сумерках молодые люди не смогли сориентироваться и найти выход из леса.

Спасатели попросили туристов прислать геолокацию. Благодаря этому спасатели быстро нашли заблудившуюся пару. Туристы находились недалеко от устья реки Дзыхра. Спасатели вывели в безопасное место 26-летнего местного жителя и его 24-летнюю подругу, которая приехала на отдых из Московской области, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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