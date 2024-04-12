Двое туристов из Тулы сорвались с обрыва возле смотровой площадки в Сочи

Спасателям ЮРПСО МЧС России вечером 11 апреля сообщили о том, что в районе смотровой площадки в окрестностях села Ашхтырь в Адлерском районе со скалы упали два туриста.

По словам егерей, которые первыми сообщили о случившемся в экстренные службы, один из туристов получил серьезные травмы и потерял много крови.

На место происшествия выдвинулись четыре смены спасателей — Южного РПСО, конно-кинологического спасательного центра МЧС и службы «Кубань-СПАС».

Первого пострадавшего обнаружили в 50 м от смотровой площадки, он получил ушибы и ссадины, но кровотечения не было. Спасатели транспортировали парня наверх при помощи альпинистского снаряжения.

Второй пострадавший находился гораздо ниже. Спасателям потребовалось около 120 м веревки, чтобы добраться к нему. Турист получил закрытую черепно-мозговую травму, у него были открытые переломы обоих голеностопов. Пострадавшему на месте оказали первичную помощь, после чего эвакуировали при помощи лебедки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Наверху пострадавших уже ждали машины скорой помощи. Оба парня оказались жителями Тулы в возрасте 19 и 21 года. Сейчас они находятся в больнице.