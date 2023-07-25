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Двое сочинцев обманули жителей Майкопа почти на 1 млн рублей по схеме «ваш родственник попал в ДТП»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-sochintsev-obmanuli-zhitelej-majkopa-pochti-na-1-mln-rublej-po-sheme-vash-rodstvennik-popal-v-dtp
Двое сочинцев обманули жителей Майкопа почти на 1 млн рублей по схеме «ваш родственник попал в ДТП»
Фото freepik.com

За месяц жители Сочи обманули пятерых пострадавших более чем на 800 тыс. рублей.

По данным следствия, в июне 2022 года мужчины вступили в организованную преступную группу. Под видом полицейских или пострадавших родственников они звонили жителям Майкопа и сообщали о том, что их родственник попал в ДТП с пострадавшими, из-за чего его могут привлечь к уголовной ответственности.

Переживая за своих родственников, люди переводили деньга на указанные счета. За месяц мужчинам удалось обмануть пятерых местных жителей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование завершили, материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

Читайте также: мошенницу, шантажировавшую рестораны негативными отзывами, задержали в Сочи.

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