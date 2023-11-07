Двое собутыльников до смерти избили знакомого в Краснодаре

Преступление произошло вечером 16 октября в квартире многоэтажного дома на улице 40-летия Победы краевого центра.

Двое мужчин — 20 и 28 лет — пришли в гости и выпивали вместе с 38-летним хозяином квартиры. В какой-то момент они начали ссориться на почве якобы имевшегося у владельца жилища долга. Гости начали избивать собутыльника руками и ногами по голове, после чего один из нападавших ушел, а другой лег спать.

Пострадавшего без сознания утром нашла его мать и вызвала скорую и полицию. Мужчину госпитализировали, но он скончался в результате полученной черепно-мозговой травмы.

Нападавших вскоре задержали. На время следствия их заключили под стражу. Возбудили уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть. Следственные действия по делу продолжаются, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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