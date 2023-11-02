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Мужчина зарезал знакомого складным ножом возле подъезда в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-zarezal-znakomogo-skladnym-nozhom-vozle-podezda-v-adygee
Мужчина зарезал знакомого складным ножом возле подъезда в Адыгее
Фото t.me/su_skr_01

Убийство произошло 1 ноября возле подъезда одного из многоквартирных домов на улице Спортивной в Майкопе.

По данным следствия, местный житель 6 раз ударил знакомого ножом в грудь, после чего скрылся. Пострадавший от полученных ножевых ранений скончался.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам. У него в кармане нашли складной нож. На допросе мужчина признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах и мотиве преступления.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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