Мужчина зарезал знакомого складным ножом возле подъезда в Адыгее

Убийство произошло 1 ноября возле подъезда одного из многоквартирных домов на улице Спортивной в Майкопе.

По данным следствия, местный житель 6 раз ударил знакомого ножом в грудь, после чего скрылся. Пострадавший от полученных ножевых ранений скончался.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам. У него в кармане нашли складной нож. На допросе мужчина признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах и мотиве преступления.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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