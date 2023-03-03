Двое псевдополицейских выманили у женщины 400 тыс. рублей и попались на дебоше в Сочи

Двое приезжих 22 и 28 лет, надев полицейскую форму, убедили местную жительницу отдать им деньги за непривлечение ее родственника к уголовной ответственности.

Злоумышленников задержали в Адлерском районе по сообщению о нарушении общественного порядка. При осмотре временного жилья одного из подозреваемых правоохранители нашли полицейскую форму, специальные средства связи, несколько сим-карт. А также предмет, похожий на охолощенное огнестрельное оружие.

На мужчин завели уголовное дело за мошенничество и хулиганство. Им грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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