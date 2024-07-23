Двое пострадавших остаются в больнице после хлопка газа в ТЦ в Апшеронске
Происшествия
23.07.2024 11:43
Продолжается разбор завалов после хлопка газовоздушной смеси и последующего обрушения торгового центра на улице Ворошилова в Апшеронске.
Спасатели работали на месте ЧП в течение всей ночи и продолжают разбирать конструкции. Улица в районе места происшествия все еще перекрыта.
«Сейчас работают 11 человек, задействовано 9 единиц техники — экскаватор, фронтальный погрузчик, КамАЗы», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Два человека, получившие после обрушения травмы средней степени тяжести, продолжают лечение в краевой клинической больнице в Краснодаре.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 23 июля в 8:30 в ККБ № 1 скончалась женщина, которую достали из-под завалов здания в тяжелом состоянии.