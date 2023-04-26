Двое полицейских подарили коллеге охотничье ружье, изъятое у вдовы умершего жителя Краснодара

В Краснодаре в суд направили уголовное дело в отношении двоих сотрудников полиции, которых обвиняют хищении оружия группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

По данным следствия, с 1 марта по 21 апреля 2016 года полицейские решили сбыть находящееся на хранении в отделе полиции охотничье ружье, которое после смерти собственника изъяли у его пожилой супруги. Полицейские рассчитывали, что женщина не будет обращаться в последующем за изъятым у нее оружием. Поэтому полицейские подарили это ружье своему коллеге, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершено, материалы дела передали в Первомайский районный суд Краснодара. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

«В ГУ МВД России по Краснодарскому краю в отношении указанного сотрудника была проведена служебная проверка. В настоящее время он отстранены от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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