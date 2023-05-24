Двое подростков ушли из социально-реабилитационного центра на Кубани, их уже нашли

Инцидент произошел днем 23 мая в Каневском районе.

Директор социального реабилитационный центра, который находится в поселке Кубанская степь, позвонила в полицию и сообщила о том, что двое воспитанников в возрасте 14 и 16 лет ушли в неизвестном направлении. Сразу же начались поисковые мероприятия, во время которых подростков нашли в Брюховецком районе.

Жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. С подростками работают сотрудники отделения по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ОМВД России по Каневскому району в Telegram.

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