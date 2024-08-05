Двое переоценивших свои силы туристов застряли на сыпучем склоне под Анапой

Инцидент произошел 3 августа на Экономической горе в селе Сукко.

Двое мужчин прогуливались по тропинке Экономической горы и решили спуститься к морю в месте, не предназначенном для спуска. Скоро туристы поняли, что продолжать путь по сыпучему склону в неподходящей обуви опасно. Один из них сумел поднять обратно наверх и вызвать спасателей. Второй оставался ждать помощи, примерно, на высоте четвертого этажа.

Прибыв на место, спасатели с помощью альпинистского снаряжения помогли туристу спуститься. Медицинская помощь не понадобилась, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС».

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