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Двое переоценивших свои силы туристов застряли на сыпучем склоне под Анапой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-pereotsenivshih-svoi-sily-turistov-zastryali-na-sypuchem-sklone-pod-anapoj
Двое переоценивших свои силы туристов застряли на сыпучем склоне под Анапой
Фото t.me/kubanspas

Инцидент произошел 3 августа на Экономической горе в селе Сукко.

Двое мужчин прогуливались по тропинке Экономической горы и решили спуститься к морю в месте, не предназначенном для спуска. Скоро туристы поняли, что продолжать путь по сыпучему склону в неподходящей обуви опасно. Один из них сумел поднять обратно наверх и вызвать спасателей. Второй оставался ждать помощи, примерно, на высоте четвертого этажа.

Прибыв на место, спасатели с помощью альпинистского снаряжения помогли туристу спуститься. Медицинская помощь не понадобилась, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС».

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