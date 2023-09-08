Двое парней устроили погром и драку с продавцом в магазине в Динском районе

Инцидент произошел в продуктовом магазине в поселке Зарождение.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видны двое молодых людей, которые нецензурно выражаются в адрес сотрудников магазина и ведут себя агрессивно. По словам очевидцев, причиной стало то, что парням не продали алкоголь после 23:00.

Продавец, 51-летняя местная жительница, обратилась в полицию. Она рассказала, что двое парней пришли в магазин, чтобы купить алкоголь. Когда им отказали, покупатели начали ломать прилавок и повредили находящиеся там товары. На этом молодые люди не остановились. Они напали на продавца и ее 43-летнего брата, которые пытались противостоять дебоширам.

Прибывшие на место полицейские зафиксировали повреждения магазина и товарной продукции. Личности подозреваемых установлены. Ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: дело о нападении на сотрудников ДПС в Краснодаре передали в суд.