Двое парней по заказу избили и залили перцовкой бизнесмена в Геленджике

С заявлением о нападении в полицию Геленджика обратился приезжий из Краснодара. Мужчина рассказал, что на парковке в селе Дивноморском двое неизвестных парней повредили его иномарку, избили его самого и распылили в лицо перцовый баллончик.

Правоохранители установили личности обоих нападавших. Одного из подозреваемых, 21-летнего жителя Тимашевска, задержали в Краснодаре. Местонахождение его сообщника, 22-летнего жителя Краснодара, устанавливается.

Установлено, что нападение имеет заказной характер. Злоумышленники действовали по указанию третьих лиц за денежное вознаграждение. Предположительно, мотивом преступления стала предпринимательская деятельность пострадавшего. Личности заказчиков установлены, но эта информация в интересах следствия не разглашается.

На избивших бизнесмена парней завели уголовное дело за хулиганство. Им грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время задержанный находится под стражей. Полицейские устанавливают причастность подозреваемых к иным фактам противоправной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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