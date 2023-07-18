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Двое парней крали у прохожих телефоны и выводили через них деньги с карт в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-parnej-krali-u-prohozhih-telefony-i-vyvodili-cherez-nih-dengi-s-kart-v-anape
Двое парней крали у прохожих телефоны и выводили через них деньги с карт в Анапе

В полицию города-курорта поступили сообщения от восьми человек о краже мобильных телефонов и последующих списаниях денег с банковских счетов. Всего потерпевшие потеряли более 500 тыс. рублей.

Правоохранители установили личности и местонахождение злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей 18 и 20 лет. Их задержали по месту жительства.

Установили, что молодые люди в общественных местах вытаскивали телефоны из карманов прохожих. В одном случае они ограбили местного жителя — попросили позвонить и скрылись. С похищенных телефонов они выводили деньги через мобильные приложения банков при помощи специальных программ.

Возбудили уголовные дела за грабеж и кражу. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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