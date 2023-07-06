Двое неизвестных подожгли надувной батут в Краснодаре, их ищет полиция. Видео

Инцидент произошел ночью 6 июля на улице Валерия Гассия.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как неизвестный в капюшоне подошел к сложенному батуту, облил его жидкостью и поджег.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару интернет-порталу «Кубань 24» рассказали, что местный предприниматель заключил с управляющей компанией договор на установку во дворе детского батута. Он приобрел батут почти за 900 тыс. рублей и планировал открыть аттракцион в ближайшее время, однако под утро его подожгли двое неизвестных.

«Прибывшая следственная группа отдела полиции провела осмотр места происшествия. Дознавателем возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Полицейскими изъяты видео с камер видеонаблюдения. Устанавливается транспортное средство, на котором подъехали двое поджигателей. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы», — рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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