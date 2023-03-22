Двое мужчин в камуфляже устроили драку возле Вишняковского рынка в Краснодаре. Видео

Драка между мужчинами произошла на проезжей части на улице Новороссийской напротив рынка.

Очевидец рассказал в соцсетях, что водитель «Газели» задел иномарку и остановился для оформления ДТП. В этот момент мимо проходил нетрезвый мужчина, который начал конфликтовать с водителем «Газели».

После словесной перепалки мужчины начали драться. Водитель с помощью подсечки повалил оппонента на проезжую часть и начал бить. Машинам пришлось объезжать дерущихся. Драку пытался разнять прохожий.

Когда водитель сел «Газель», мужчина ударил его кулаком по лицу. После этого они продолжили драться на тротуаре. Оба участника уличного конфликта были одеты в камуфляжную форму.

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