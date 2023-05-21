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Двое мужчин погибли в массовом ДТП с участием КамАЗа и «Газели» в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-muzhchin-pogibli-v-massovom-dtp-s-uchastiem-kamaza-i-gazeli-v-krasnodarskom-krae
Двое мужчин погибли в массовом ДТП с участием КамАЗа и «Газели» в Краснодарском крае
Фото t.me/dinsk_spass

Авария с участием трех автомобилей произошла вечером 19 мая на 22-м километре трассы Нововеличковская — Калининская в Динском районе.

По предварительным данным, столкнулись автомобили Volvo, КамАЗ и «Газель Соболь». На место аварии прибыла дежурная смена спасателей Динского района. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали пострадавших.

В результате ДТП погибли двое мужчин, сообщает Аварийно-спасательная служба Динского района в Telegram.

Обстоятельна аварии уточняются.

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