Двое мужчин погибли в массовом ДТП с участием КамАЗа и «Газели» в Краснодарском крае

Авария с участием трех автомобилей произошла вечером 19 мая на 22-м километре трассы Нововеличковская — Калининская в Динском районе.

По предварительным данным, столкнулись автомобили Volvo, КамАЗ и «Газель Соболь». На место аварии прибыла дежурная смена спасателей Динского района. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали пострадавших.

В результате ДТП погибли двое мужчин, сообщает Аварийно-спасательная служба Динского района в Telegram.

Обстоятельна аварии уточняются.

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