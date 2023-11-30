Двое мужчин незаконно построили баню на охраняемой природной территории в Сочи

Полицейские получили оперативную информацию о том, что на природной территории федерального значения в Адлерском районе незаконно ведутся строительные работы.

При проверке эта информации подтвердилась. Полицейские прибыли на место и обнаружили, 43-летний сочинец и 61-летний житель Москвы без разрешительных документов построили банный комплекс. Таким образом, злоумышленники испортили почву, причинив ущерб государству на сумму более 126,8 млн рублей.

Подозреваемых задержали, в их отношении возбудили уголовное дело о нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: недостроенный лечебно-оздоровительный комплекс в Сочи снесут по решению суда.