Недостроенный лечебно-оздоровительный комплекс в Сочи снесут по решению суда

Иск мэрии Сочи о признании незаконными строений в районе мыса Видный удовлетворил Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд.

По решению суда владельцы строений ООО «Зима» и АО «Специализированный застройщик «Центр М» обязаны снести незаконно построенные объекты, следует из материалов картотеки дел.

Приступить к ликвидации недостроенных четырехэтажного лечебно-оздоровительного корпуса и двух пятиэтажных гостевых домов в районе мыса Видный компании должны спустя месяц после вступления решения в законную силу. Обжаловать решение участники дела могут в течение двух месяцев, сообщает «РБК Краснодар».

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