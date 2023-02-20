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Двое мужчин до смерти забили палками нутрий у ерика в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-muzhchin-do-smerti-zabili-palkami-nutrij-u-erika-v-stanitse-poltavskoj
Двое мужчин до смерти забили палками нутрий у ерика в Краснодарском крае
Фото газеты "Голос правды"

Жители улицы Набережной станицы Полтавской начали регулярно подкармливать нутрий в ерике. Животные без страха подходили к людям за кормом и стали популярны у станичников.

Однако вечером 17 февраля в этом месте случилась трагедия. Двое взрослых мужчин, увидев нутрий возле ерика, схватили палки и начали бить животных. За нутрий заступились очевидцы. К сожалению несколько животных погибли.

На место приезжал сотрудник полиции. Он изъял окровавленные палки и трупы нутрий. В местном отделе полиции уточнили, что материалы зарегистрировали и ведут доследственную проверку. Личности мужчин, которые забили нутрий палками до смерти установили, пишет газета «Голос правды».

В ОМВД России по Красноармейскому району зарегистрировали материал по данному факту. В настоящее время полицейские установили лиц, которые возможно причастные к инциденту. Ведется доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноадсркому краю.

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