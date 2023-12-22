Двое мужчин до смерти избили собутыльника в Курганинске

Убийство произошло 8 марта в доме одного из мужчин в Курганинске.

Установили, что трое мужчин вместе выпивали. В ходе ссоры двое собутыльников начали избивать гостя кулаками и деревянной палкой. Пострадавший смог дойти до своего дома, ему вызвали скорую, но через несколько мужчина скончался в больнице.

Возбудили уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего. В ходе суда вину подозреваемых полностью доказали. Оба мужчины уже были судимы и имеют неотбытые наказания по ранее вынесенным приговорам, поэтому суд объединил сроки и назначил им 10 лет и 8 лет и 1 месяц колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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