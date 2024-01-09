Двое маленьких детей провалились под лед и утонули в Ростовской области

Трагедия произошла 9 января в селе Авило-Успенка Матвеево-Курганского района.

По версии следствия, 6-летний мальчик с 8-летней сестрой вышли на лед местного водоема. Они провалились в воду и утонули. Их тела обнаружили через некоторое время.

По факту гибели детей проводят доследственную проверку. Следователь осмотрел место происшествия. Правоохранители установят все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

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