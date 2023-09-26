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Два человека сорвались со скалы под Геленджиком

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-lyudej-sorvalis-so-skaly-pod-gelendzhikom
Два человека сорвались со скалы под Геленджиком
Фото Скорой помощи Геленджика

Несчастный случай произошел в минувшие выходные на диком пляже в селе Прасковеевка в районе скалы Парус.

Очевидцы сообщили диспетчеру скорой помощи, что мужчина и женщина упали с большой высоты, сорвавшись со скалы. Прибывшие на место медики поначалу не могли добраться к пострадавшим из-за валунов и высоких волн.

Однако вскоре упавших со скалы людей удалось госпитализировать. При падении с высоты около 7 метров они получили травмы головы, раны и ушибы, сообщает Скорая помощь Геленджика в Telegram.

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