Два человека сорвались со скалы под Геленджиком

Несчастный случай произошел в минувшие выходные на диком пляже в селе Прасковеевка в районе скалы Парус.

Очевидцы сообщили диспетчеру скорой помощи, что мужчина и женщина упали с большой высоты, сорвавшись со скалы. Прибывшие на место медики поначалу не могли добраться к пострадавшим из-за валунов и высоких волн.

Однако вскоре упавших со скалы людей удалось госпитализировать. При падении с высоты около 7 метров они получили травмы головы, раны и ушибы, сообщает Скорая помощь Геленджика в Telegram.

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