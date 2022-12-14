Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Двое человек погибли в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-chelovek-pogibli-v-zhestkom-lobovom-dtp-v-krasnodarskom-krae
Двое человек погибли в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельная авария произошла 14 декабря около 17:30 на 72 км автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигался со стороны станицы Михайловской в сторону станицы Петропавловской и выехал на полосу встречного движения на участке, где это не запрещено ПДД. Он врезался в автомобиль BMW X7, который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП водитель ВАЗа и его 34-летняя пассажирка погибли на месте от полученных травм. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшей аварии, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: в Усть-Лабинском районе Opel Astra вылетел на встречную полосу и врезался в КамАЗ. Трое человек в легковушке погибли до приезда скорой помощи.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Движение по Северному обходу Анапы откроют до конца года
Движение по Северному обходу Анапы откроют до конца года
Погибли до приезда скорой: легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в КамАЗ на Кубани
Погибли до приезда скорой: легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в КамАЗ на Кубани
Голый неадекватный мужчина устроил погром в продуктовом магазине в Крымске. Видео
Голый неадекватный мужчина устроил погром в продуктовом магазине в Крымске. Видео
Дождь с мокрым снегом пройдет в Краснодаре ближайшей ночью
Дождь с мокрым снегом пройдет в Краснодаре ближайшей ночью
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
  2. Цены на обучение в автошколах Краснодара с 1 января вырастут в среднем на 20%
  3. Еще 50 отелей и гостиниц откроют в 2023 году в Краснодарском крае
  4. Первый снег выпал сразу в нескольких районах Краснодарского края
  5. Число ДТП в Краснодарском крае за год снизилось на 3,5%
  6. Житель Сочи получил 5,5 лет колонии за отправку 1,5 тыс. рублей террористам
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях