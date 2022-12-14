Двое человек погибли в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае
Происшествия
14.12.2022 22:23
Смертельная авария произошла 14 декабря около 17:30 на 72 км автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.
По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигался со стороны станицы Михайловской в сторону станицы Петропавловской и выехал на полосу встречного движения на участке, где это не запрещено ПДД. Он врезался в автомобиль BMW X7, который ехал во встречном направлении.
В результате ДТП водитель ВАЗа и его 34-летняя пассажирка погибли на месте от полученных травм. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшей аварии, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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