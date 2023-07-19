Двое армавирцев упали с эстакады в Москве, девушка погибла

Происшествие произошло в ночь на 19 июля на Петровской эстакаде Северо-Восточной хорды.

Парень и девушка, жители Армавира, упали с эстакады — 18-летняя девушка скончалась, 23-летний парень госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника.

Молодой человек пояснил, что пил алкоголь, поэтому как оказался под эстакадой — не помнит. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители, сообщает «Московский комсомолец».

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