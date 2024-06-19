Двое 15-летних подростков на мопедах получили травмы в ДТП на Кубани

Краснодаром крае 18 июня произошли сразу три аварии, в которых получили травмы подростки, катавшиеся на мопедах.

В Кореновске 18 июня около 14:00 на улице Красной 15-летний подросток, управляя мотоциклом «Авантис», при повороте налево не пропустил автомобиль Mitsubishi, которым управлял 30-летний водитель. В результате ДТП подросток получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

В Армавире 18 июня около 22:00 в районе 2-го километра автодороги Армавир — станица Николаевская 42-летний водитель автомобиля Renault Logan при повороте налево не пропустил мопед «Кайо», на котором ехал 15-летний подросток. В результате ДТП оба водителя получили травмы и были госпитализированы, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 18 июня около 16:00 на улице Северной в станице Холмской Северского района в ДТП попал 15-летний подросток на питбайке «Ирбис». Парень врезался в Kia Rio и с травмами был госпитализировали в ЦРБ Абинска.