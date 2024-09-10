Движение временно ограничат в центре Краснодара 12 и 13 сентября

Ограничения для движения транспорта введут с 6:00 до 16:00 12 и 13 сентября на участке улицы Орджоникидзе от улицы Красноармейской до Красной.

Ограничение вводят в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного Дню образования Краснодарского края. Мероприятие пройдет в Музыкальном театре «Премьера» имени Л. Г. Гатова.

Автовладельцев просят быть внимательными и заранее планировать маршруты, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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