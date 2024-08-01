Движение троллейбусов в центре Краснодара остановилось из-за технеисправности

Пять троллейбусных маршрутов временно остановились 1 августа около 13:10. Причиной стала техническая неисправность на пересечении улиц Тургенева и Северной.

Остановилось движение троллейбусов маршрутов № 2, № 6, № 10, № 13, № 14 в оба направления.

В МУП КТТУ также сообщили, что указанные маршруты временно следуют до Центрального колхозного рынка.

Обновление:

О возобновлении движение троллейбусов по маршрутам сообщили в 13:45.

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