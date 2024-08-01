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Движение троллейбусов в центре Краснодара остановилось из-за технеисправности

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-trollejbusov-v-tsentre-krasnodara-ostanovilos-iz-za-tehneispravnosti
Движение троллейбусов в центре Краснодара остановилось из-за технеисправности
Движение троллейбусов в центре Краснодара остановилось из-за технеисправности

Пять троллейбусных маршрутов временно остановились 1 августа около 13:10. Причиной стала техническая неисправность на пересечении улиц Тургенева и Северной.

Остановилось движение троллейбусов маршрутов № 2, № 6, № 10, № 13, № 14 в оба направления.

В МУП КТТУ также сообщили, что указанные маршруты временно следуют до Центрального колхозного рынка.

Обновление:

О возобновлении движение троллейбусов по маршрутам сообщили в 13:45.

Читайте также: схема движения шести трамвайных маршрутов временно изменится в Краснодаре. Вечером 1 августа изменится работа маршрутов № 1, № 6, № 7, № 8, № 20, № 22.

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