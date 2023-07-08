Движение троллейбусов на улице Северной в Краснодаре восстановлено

После залпового ливня, который прошел днем 8 июля, остановилось движение троллейбусов на многих маршрутах в центре Краснодара.

По данным КТТУ на 16:40, восстановлено движение троллейбусов на улице Северной. Простой составим 1 час 10 минут.

После почти 1,5-часового простоя поехали троллейбусы маршрута № 12 от стадиона «Кубань».

Восстановили движение электротранспорта на улицах Герцена, Атарбекова и Тургенева. На «Фестивальный» троллейбусы не ходили 1 час 35 минут, сообщает МУП «КТТУ» в Telegram.

Восстановлено движение трамваев и троллейбусов в районе Вишняковского моста. Вода с этого участка улицы сошла. Также сошла вода с участка на пересечении улиц Северной и Коммунаров, сообщает МЦУ Краснодар в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 16:25 восстановили движение троллейбусов на улицах Мира — Октябрьская, а также трамваев № 6 и 7.