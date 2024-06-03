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Движение трех трамваев изменится на два дня в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-treh-tramvaev-izmenitsya-na-dva-dnya-v-krasnodare
Видео канала «Кубань 24»

Маршруты из-за ремонта изменятся 3 и 4 июня.

На пересечении улиц Титаровской и Ковтюха маршруты № 6, 7, 22 в ночное время будут идти только до остановки Хладокомбинат по улице Стасова. В темное время суток рабочие заменят рельсошпальную решетку и уже 5 июня ремонт будет закончен. Трамваи будут курсировать по обычному маршруту.

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