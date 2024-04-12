Движение транспорта временно ограничат на улице Круговой в Краснодаре

На участке улицы Круговой от 2-й Линии до улицы. 3-й Линии и по улице 3-й Линии от Круговой до Толбухина 13 апреля начнется укладка асфальта.

В связи с проведением работ 13 и 14 апреля на этих участках частично ограничат движение транспорта. Водителей просят быть внимательными при построении маршрута и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дорожные работы в Славянском микрорайоне выполнят по многочисленным просьбам жителей близлежащих домов за счет одной из строительных фирм города.