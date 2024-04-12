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Движение транспорта временно ограничат на улице Круговой в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-transporta-vremenno-ogranichat-na-ulitse-krugovoj-v-krasnodare
Движение транспорта временно ограничат на улице Круговой в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На участке улицы Круговой от 2-й Линии до улицы. 3-й Линии и по улице 3-й Линии от Круговой до Толбухина 13 апреля начнется укладка асфальта.

В связи с проведением работ 13 и 14 апреля на этих участках частично ограничат движение транспорта. Водителей просят быть внимательными при построении маршрута и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дорожные работы в Славянском микрорайоне выполнят по многочисленным просьбам жителей близлежащих домов за счет одной из строительных фирм города.

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