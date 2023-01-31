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Движение транспорта возобновили на Крымском мосту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-transporta-vozobnovili-na-krymskom-mostu
Движение транспорта возобновили на Крымском мосту
Фото laspi.ru

Движение на мосту ограничивали для проведения ремонтно-восстановительных работ 31 января с 0:00.

Открыть проезд для транспорта планировали до 12:00, однако это удалось сделать раньше запланированного времени.

«Сегодня в 6:30 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту», — говорится в сообщении пресс-службы Минтранса России.

Читайте также: на левой части Крымского моста завершена надвижка третьего пролета.
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