Движение транспорта возобновили на Крымском мосту

Движение на мосту ограничивали для проведения ремонтно-восстановительных работ 31 января с 0:00.

Открыть проезд для транспорта планировали до 12:00, однако это удалось сделать раньше запланированного времени.

«Сегодня в 6:30 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту», — говорится в сообщении пресс-службы Минтранса России.