Движение транспорта возобновили на Крымском мосту
Общество
31.01.2023 07:13
Движение на мосту ограничивали для проведения ремонтно-восстановительных работ 31 января с 0:00.
Открыть проезд для транспорта планировали до 12:00, однако это удалось сделать раньше запланированного времени.
«Сегодня в 6:30 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту», — говорится в сообщении пресс-службы Минтранса России.
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