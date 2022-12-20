Движение транспорта приостановят на Крымском мосту из-за ремонта 21 декабря

По данным Минтранса РФ, в связи с ремонтом 21 декабря с 12:00 будет временно ограничено движение транспорта по Крымскому мосту.

Движение будет полностью остановлено с 13:00 до 18:00. Водителей просят заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией, сообщает Минтранс России в Telegram.

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