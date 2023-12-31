Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли 31 декабря

Днем 31 декабря в 12:43 стало известно о перекрытии Крымского моста, как со стороны Крыма, так и Краснодарского края.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщает оперативный канал инфоцентра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

В 13:20 движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили.

Кроме того, в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Чуть более, чем через 20 минут (в 13:06) в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги.

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