Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Происшествия
01.07.2024 18:38
О приостановке движения по Крымскому мосту сообщили 1 июня в 18:32.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Обновление:
По данным на 19:38 движение по Крымскому мосту было восстановлено.
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