Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

О приостановке движения по Крымскому мосту сообщили 1 июня в 18:32.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Обновление:

По данным на 19:38 движение по Крымскому мосту было восстановлено.

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