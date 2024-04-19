Движение транспорта ограничат в центре Краснодара утром 20 апреля

Для автомобилистов с 6:00 перекроют движение на улице Гоголя — от Красноармейской до Рашпилевской. Это связано с проведением мероприятия ко Дню местного самоуправления.

Ограничения движения для транспорта на Гоголя будут действовать до окончания торжественного мероприятия. Кроме того, улицу Гоголя с 22:00 19 апреля начнут освобождать от припаркованных автомобилей, чтобы организовать стоянку для участников мероприятия.

Водителей просят быть внимательней и заранее планировать маршруты через исторический центр города утром 20 апреля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.\

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