Движение транспорта ограничат в районе стадиона «Кубань» из-за «Кросса Нации»

Кубанская столица 21 сентября присоединится к Всероссийскому дню бега. Спортсмены пробегут вокруг стадиона «Кубань», а также по территории парка возле него.

Участие в забеге смогут принять все желающие любого возраста и уровня подготовки. Взрослые пробегут дистанции в 10 и 5 км для взрослых, подростки до 17 лет — 3 км , дети до 11 лет — 2 км, до 8 лет — 1 км.

В связи с этим движение транспорта ограничат с 23:00 20 сентября до окончания мероприятия 21 сентября на участках:

улица Радио — от Переходной до Короленко и от Карасунской Набережной до Дмитриевской Дамбы;

на территории спортивного парка стадиона «Кубань»;

на территории стадиона «Кубань».

Также эти территории освободят от припаркованного транспорта. Жителей и гостей города просят быть внимательными при построении маршрутов, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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