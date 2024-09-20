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Движение транспорта ограничат в районе стадиона «Кубань» из-за «Кросса Нации»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-transporta-ogranichat-v-rajone-stadiona-kuban-iz-za-krossa-natsii
Движение транспорта ограничат в районе стадиона «Кубань» из-за «Кросса Нации»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Кубанская столица 21 сентября присоединится к Всероссийскому дню бега. Спортсмены пробегут вокруг стадиона «Кубань», а также по территории парка возле него.

Участие в забеге смогут принять все желающие любого возраста и уровня подготовки. Взрослые пробегут дистанции в 10 и 5 км для взрослых, подростки до 17 лет — 3 км , дети до 11 лет — 2 км, до 8 лет — 1 км.

В связи с этим движение транспорта ограничат с 23:00 20 сентября до окончания мероприятия 21 сентября на участках:

  • улица Радио — от Переходной до Короленко и от Карасунской Набережной до Дмитриевской Дамбы;
  • на территории спортивного парка стадиона «Кубань»;
  • на территории стадиона «Кубань».

Также эти территории освободят от припаркованного транспорта. Жителей и гостей города просят быть внимательными при построении маршрутов, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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