Движение транспорта ограничат на два дня на участке улицы Гоголя в Краснодаре

Ограничение движения автомобилей введут на участке улицы Гоголя от улицы Красноармейской до улицы с 6:00 до 16:00 29 и 30 августа.

В эти дни в Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко пройдет благотворительное мероприятие Российского детского фонда для детей из многодетных и опекаемых семей, посвященного Дню знаний.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршруты своих поездок, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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