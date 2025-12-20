Движение транспорта ограничат на 4 дня на улице Гоголя в Краснодаре

Ограничения связаны с проведением благотворительной акции.

Перекрыта будет улица Гоголя от улицы Красноармейской до пересечения с Красной. Ограничения продлятся 23 и 24 декабря с 6:00 до 16:00, а также 25 и 26 декабря с 6:00 до 17:00.

«Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учетом изменений», — сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: сроки перекрытия на трех участках дорог в Краснодаре продлят до 2026 года. Речь идет об улицах Лесопосадочной, Кудухова, Адмирала Пустошкина, 2-й Ямальской и Западно-Кругликовской, которые задействованы в строительстве второй очереди главного канализационного коллектора.

