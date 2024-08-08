Движение на Рашпилевской ограничили из-за обрушения коллектора в Краснодаре

По данным «Росводоканал Краснодар», на улице Рашпилевской обрушился самотечный коллектор, который построили более 60 лет назад. В связи с этим там 8 августа начали ремонтные работы.

Специалисты заменят 10-метровый участок старой железобетонной трубы диаметром 600 мм. Старую трубу заменят на новую пластиковую. Работы проведут открытым способом на глубине 5 метров.

На время ремонта отключать воду жителям не будут. По словам специалистов, реконструкция этого коллектора крайне важна для стабильного и качественного водоотведения из многоэтажных домов Фестивального микрорайона.

На месте обрушения коллектора ежедневно проводят гидродинамическую чистку сети и откачивают воду из коллектора. На месте работает 4 единицы техники и 7 специалистов водоканала.

На время проведения работ по улице Рашпилевской ограничат движение транспорта по одной полосе на участке от Гаражной до Дальней, сообщает пресс-служба «Росводоканала Краснодар».

Читайте также: на ремонт главного коллектора Краснодара в этом году потратят 3 млрд рублей.